Üye Girişi
Aydın'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika

Aydın'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

24.09.2021 00:59
Aydın'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

Birçok branştan sporcunun sergilediği gösteriler ise büyük beğeni toplarken, spor haftası büyük br coşku lie başladı.

Birçok branştan sporcunun sergilediği gösteriler ise büyük beğeni toplarken, spor haftası büyük br coşku lie başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen açılış programında sporcular ve öğrencilerin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ile kurum müdürleri, daire müdürleri ve antrenörlerin katıldığı yürüyüş sırasında dev Türk Bayrağı ve Atatürk poster açıldı.

Adnan Menderes Stadyumu'na kadar yapılan kortej yürüyüşünün ardından etkenlikler stadyumda devam ederken, sporcuların gösterileri büyük beğeni topladı. Jimnastik, tekvando, okçuluk gibi birçok branşta gerçekleştirilen gösterileri büyük alkış toplarken, Vali Yardımcısı Gödekmerdan, genç sporcuları ziyaret ederek branşları hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan; "Bu hafta vesilesi ile sporun geliştirilmesi, altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve ülke çapında sporun yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Aydın Valiliği olarak Aydın ilinde çok sayıda spor tesisi yatırımına başlanmış ve devam etmektedir. Sporcularımıza büyük bir altyapı alanı oluşturacağız. Bu altyapılar le birlikte Avrupa ve dünya çapında çok daha fazla ülkemizin adını duyuracak ve başarılı sporcular yetiştirme imkanımız olacak. Şimdiye kadar gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da ve dünyada başarı göstermiş sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Spor Haftası ile birlikte inşallah sporu daha fazla yaygınlaştırmış oluruz. Avrupa Spor Haftamız hayırlı uğurlu olsun" dedi. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

YORUMLAR
500

Adnan Menderes Stadyumu, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Bayrağı, Aydın, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aydın'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi 16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi         
15:13
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede! İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!         
11:44
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 02:55:31. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da, Avrupa Spor Haftası kapsamında vatandaşlara sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement