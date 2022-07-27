Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı - Son Dakika

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