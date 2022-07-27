Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı - Son Dakika
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Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı

27.07.2022 14:07
Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde üzerine düştüğü süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Hidayet Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in ahırda annesine yardım ettiği öğrenildi.

Saat 07.30 sıralarında, Söke ilçesi kırsal Karaatlı Mahallesi'nde yaşanan feci olayda, mahallenin muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesi Zeliha Yeşil'e yardım ederken, dengesini kaybedip süt sağma makinesinin üzerine düştü.

MAKİNEDE ELEKTRİK KAÇAĞI VARMIŞ

Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı - Son Dakika
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