Saat 07.30 sıralarında, Söke ilçesi kırsal Karaatlı Mahallesi'nde yaşanan feci olayda, mahallenin muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesi Zeliha Yeşil'e yardım ederken, dengesini kaybedip süt sağma makinesinin üzerine düştü.
Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Ahırda feci ölüm! Süt sağma makinesinin üzerine düşen genç akıma kapıldı - Son Dakika