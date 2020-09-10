Aydın'da ayçiçek ekim alanında artış

Aydın'da bu yıl 7 bin 300 dekar alanda ekilen ayçiçeğinde 2 bin 200 ton verim bekleniyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, AA muhabirine, 2019 yılında il genelinde 336 dekar alanda ekilen ayçiçeğinden 120 ton verim alındığını kaydetti.

Geçen yıla göre bu sezon artış yaşandığını aktaran Ökdem, bu yıl 7 bin 300 dekar alanda ekilen ayçiçeğinde 2 bin 200 ton verim beklendiğini ifade etti.

Ekimin yıllara göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Ökdem, "Bunun sebebi de özellikle pamuk ekimi yapılan alanlarda 3 yıl üst üste aynı ürün ekildiği takdirde üçüncü yılda aynı ürün ekilirse desteklemede kapsam dışı bırakılmaktadır. Bu nedenle özellikle pamuk yetiştirilen alanlarda ayçiçeği münavebe bitkisi olarak üçüncü yıl devreye girmektedir." dedi.