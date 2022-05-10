Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

10.05.2022 00:44
Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Aydın'da tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi'nde, H.A.G. (59) ile oğlu U.G. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A.G, oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

U.G. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan baba H.A.G'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi Aydın'da engelliler için asker eğlencesi düzenlendi Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı Aydın'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Güzelhisar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:54 İngiliz uyruklu kadın azmettirdi, Iraklı kiralık katil Türk vatandaşını boğarak öldürdü!
00:43 MetroPoll Araştırma vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusunu sordu! AK Partili ve CHP'li seçmenin cevabı ortak!
00:26 TFF açıkladı! Trabzonspor - Altay karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak!
00:08 Erdoğan'ın açıklaması konut fiyatlarını ikiye katladı!
00:03 1 milyon Suriyeli için geri dönüş projesinin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı: 200 bin konut yapacağız
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 01:01:12. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement