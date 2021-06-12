Aydın'da babasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da babasını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

Aydın'da tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Aydın'da tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli, tutuklandı. D.A. (45) ile oğlu F.A. (22) arasında Muğla Bulvarı'ndaki boş bir arazide bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A, babasını bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına şüpheli, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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