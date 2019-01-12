Aydın'da Babasını Bıçaklayan Genç Tutuklandı
1 saat önce
Aydın'da babasını bıçakladıktan sonra polise teslim olan kişi tutuklandı.
Aydın
'da babasını bıçakladıktan sonra polise teslim olan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Girne
Mahallesi'nde otomobiliyle bir büfeye giden M.C.K. (45) bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.C.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, emniyete giden oğlu F.K. (20) babasını kendisinin bıçakladığını söyleyerek teslim oldu.
İfadesinde babasını aile içi sorunlar nedeniyle bıçakladığını savunan F.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
M.C.K'nin, Koçarlı
Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:21 Kaynak: AA
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