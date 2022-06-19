Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

Kaynak: AA

Abak Mahallesi, Karpuzlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.