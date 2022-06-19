Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü

19.06.2022 20:03
Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde balık tutmak için çaya elektrik veren kişinin 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi.

Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı.

Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.

YORUMLAR
500
Aydın'da yüzmek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti Aydın'da yüzmek için gölete giren 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti Aydın'da silahlı kavga Aydın'da silahlı kavga
Kaynak: AA

Abak Mahallesi, Karpuzlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 20:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement