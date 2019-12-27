Aydın'da babasının İstiklal Madalyası'nı 86 yaşındaki oğlu alacak - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'na katılmış bazı askerlerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesinin kararlaştırılmasının ardından, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki gazi yakınına ziyaret gerçekleştirildi.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan İstiklal Savaşı gazisi Ahmet Ulusoy'a Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstiklal Madalyası verilecek.
Babasının mirasını alacak olan Ulusoy'un 86 yaşındaki oğlu emekli öğretmen Ahmet Remzi Ulusoy'un Nazilli ilçesindeki evine giden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, tebrik ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği kararın ailelerini onurlandırdığını ifade eden Ulusoy, babasının 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'nde savaşına katıldığını kaydetti.