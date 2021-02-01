Badem ağaçları yalancı bahara inandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, badem ağaçları çiçek açtı.

Bölgede, soğuk geçen günlerin ardından hava sıcaklıkları 19 dereceye ulaştı. İlçenin bazı mahallelerindeki badem ağaçları da soğuğun ardından havanın ılımasıyla çiçek açmaya başladı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere, artan sıcakla birlikte bazı bölgelerde ağaçların ve papatyaların çiçek açtığını söyledi.

Bölgede bahar havasının yaşandığını aktaran Kaykı, şunları kaydetti:

"İklim geçişlerinden dolayı badem ağaçları da yalancı bahara inandı ve çiçek açtı. Bir daha don yaşanmazsa bunlar ürün de verir. Ağaçların bu şekilde açması demek verim kaybı demektir. Biz bu çiçeğin mart ayı sonunda açmasını bekliyorduk. Görüntü olarak güzel ancak verim için büyük sıkıntı demek. İnşallah verim kaybına uğratmaz."