Son Dakika Haberleri: Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Grupları 2019 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Teknik Grupları 2019 yılı birinci toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali yardımcısı Abdullah Aslan ve Teknik Kurul üyelerinin katılımı ile Bağımlılık ile Mücadele Teknik Çalışma Grupları 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı. Teknik Çalışma Grubu toplantılarına katılan kurul üyeleri arasında bilgi alışverişi ve güçlü işbirliklerinin oluşturulması amaçlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Uyuşturucu Madde Nedir? Giriş Yolları ve Satışı" konulu sunum ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, "Uyuşturucu Maddelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri" konulu sunum gerçekleştirildi. Toplantıya katılan kurul üyelerinin fikir, proje, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:37 Kaynak: İHA

Abdullah Aslan, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı

Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:40:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Bağımlılık ile Mücadele Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]