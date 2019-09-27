Son Dakika Haberleri: Aydın'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
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Aydın'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

1 saat önce

'Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.

Aydın'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı, System.String[]

'Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirildi.


Aydın Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarında yer alan değişiklikler açıklandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından"2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı " doğrultusunda kurumların 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren sunum gerçekleştirildi. Kurul üyelerinin değerlendirmeleri, görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.


Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurul üyeleri katıldı. - AYDIN

İl Sağlık Müdürlüğü, Selim Köşger, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:35 Kaynak: İHA
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