Aydın'da bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Öztoprakçı'nın (28) kullandığı plakasız motosiklet, Davutlar Mahallesi Kocaharım mevkisinde kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öztoprakçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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