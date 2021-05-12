Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu - Son Dakika

Aydın'da bahis oyunuyla dolandırıldığını iddia eden kadın şikayetçi oldu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kadın, sosyal medya üzerinden bahis oyunu yoluyla dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kadın, sosyal medya üzerinden bahis oyunu yoluyla dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek şikayetçi olan S.D, sosyal medyada spor oyunlarıyla ilgili kupon yaparak toplu bahis oynayan U.P.Y'ye 12 bin lira gönderdiğini öne sürdü. S.D, para gönderdiği kişinin izini kaybettirdiğini ifade ederek dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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