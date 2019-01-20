Aydın'da Banyoda Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde banyoda fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki evinde duş almak için banyoya giren ancak uzun süre dışarı çıkmayan Burak Beyaz'ı (31) ailesi kontrol etti.
Beyaz'ı yerde baygın bulan ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
112 sağlık ekiplerince ilk müdahelesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Beyaz, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi
Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Beyaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İlçede esnaflık yapan, evli ve bir çocuk babası Beyaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.