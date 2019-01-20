Son Dakika Haberleri: Aydın'da Banyoda Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Banyoda Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde banyoda fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'da Banyoda Fenalaşan Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde banyoda fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde duş almak için banyoya giren ancak uzun süre dışarı çıkmayan Burak Beyaz'ı (31) ailesi kontrol etti.

Beyaz'ı yerde baygın bulan ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 sağlık ekiplerince ilk müdahelesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyaz, buradan da Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İlçede esnaflık yapan, evli ve bir çocuk babası Beyaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, İncirliova, Aydın, Güncel
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