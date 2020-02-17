Aydın'da baraj gölünde kaybolan kişi aranıyor - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan kişi için arama çalışmaları yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, dün kendisine ait tekneyle baraj gölüne açılan Önder Gülhan'dan (45) haber alamayan yakınları bölgeye gitti.

Teknenin gölde boş olduğunu gören yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Helikopter ve dalış ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, jandarmaya ait gece görüş özelliğine sahip drone da kullanılıyor.