Aydın'da baraj gölünde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tekneyle açıldığı Kemer Baraj Gölü'nde kaybolan ve arama çalışmaları süren Önder Gülhan'a ait olduğu iddia edilen ayakkabı bulundu.

Bozdoğan ilçesinde pazar günü kendisine ait tekneyle baraj gölüne açıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki Gülhan için arama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Kemer Baraj Gölü'nün kıyısında Gülhan'a ait olduğu öne sürülen bir ayakkabı bulundu.

Bölgede helikopter ile havadan tarama yapılırken, dalış ekipleri de arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda jandarma ekiplerince gece görüş özelliğine sahip drone kullanılıyor.

Önder Gülhan'dan haber alamayan yakınları, durumu dün jandarma ekiplerine bildirmiş ve olay yerinde boş bir tekne bulunmuştu.