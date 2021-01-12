Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı

12.01.2021 11:05
Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Aydın'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı İkizdere Barajı'nda su seviyesi düşünce, bazı ev kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Aydın'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı İkizdere Barajı'nda su seviyesi düşünce, bazı ev kalıntıları gün yüzüne çıktı.

İncirliova ilçesinde çevre ilçelerin su ihtiyacını karşılamak için 2010'da inşa edilen barajda, kuraklık nedeniyle su oranı yüzde 15 seviyelerine düştü.

Su seviyesi düşünce daha önce boşaltılan ve su altında kalan İkizdere Mahallesi'ndeki evlerin kalıntıları görülmeye başlandı.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan kuraklıktan Aydın'ın da etkilendiğini söyledi.

Geçen yıl barajdan sulama amaçlı da yararlanıldığını aktaran Kaykı, bu yıl su seviyesinin oldukça düştüğünü vurguladı.

İkizdere Mahallesi'nin son muhtarı Selahattin Özcan ise su yüzeyine çıkan evinin kalıntılarını görünce duygulandığını ifade etti.

Halen yeni kurulan İkizdere Mahallesi'nde yaşamını sürdürdüğünü aktaran Özcan, "Burada sular altında kalmadan önce 149 hane vardı ve 627 kişi yaşıyordu. Evler sular altında kalacak diye mahallemizi boşaltmıştık. Ben de bu mahallenin son muhtarıydım. Şimdi yıllar sonra sular çekilince, kendi evimi ve mahallemi bu şekilde görünce çok üzüldüm." diye konuştu.

İncirliova, İkizdere, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da baraj suyu çekilince eski mahallenin kalıntıları ortaya çıktı - Son Dakika


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