Aydın'da barakasında tarihi sikke ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde kaldığı barakada tarihi sikke ve uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde bir barakaya operasyon yaptı.

Barakada yapılan aramada 130 sikke ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.T, emniyet müdürlüğüne götürüldü.