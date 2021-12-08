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Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi - Son Dakika

Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi

08.12.2021 14:24
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da incir ve kestane hasat sezonunun sona ermesi ile birlikte, mali değeri kalmayan ve azat edilen yük hayvanları karayollarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmeye başladı.

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da incir ve kestane hasat sezonunun sona ermesi ile birlikte, mali değeri kalmayan ve azat edilen yük hayvanları karayollarında sürücülerin korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Aydın- İzmir ve Aydın- Denizli yolunda başıboş eşek, katır ve atların neden olduğu kazaların sayısı her geçen gün artmaya başladı.

Aydın'da motorlu araçların ulaşımının olmadığı dağlardaki incir ve kestane bahçelerinde hasat sezonu sona erince, mali değeri düşen at, eşek ve katırlar her yerde başıboş dolaşmaya başladı. Özellikle karayoluna inerek yol kenarında ve refüjlerde otlayarak karnını doyurmaya çalışan başıboş hayvanlar hem trafiği tehlikeye sokuyor hem de kazalarda telef oluyor.

Başıboş hayvanların en fazla olduğu yerlerden biri olan Efeler Kocagür Mahallesi yakınlarında trafik ekipleri kazaları önlemek amacıyla sürekli denetim yapıp başıboş hayvanları bölgeden uzaklaştırırken bu defa Aydın-İzmir Karayolu Kardeşköy civarında azat edilmiş başıboş hayvan yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Dakikada onlarca aracın gelip geçtiği karayolu üzerindeki refüjde otlayıp, zaman zaman kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçen hayvanların ciddi tehlike oluşturduğunu belirten sürücüler, sorunun çözümü için yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi
Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi

Türkiye, İzmir, Hasat, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da başıboş yük hayvanları sürücülerin korkulu rüyası haline geldi - Son Dakika
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