Aydın'da Başkan Adayı Savaş'a Sürpriz Doğum Günü

AK Parti Aydın
Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş
'a, partisinin il gençlik kollarınca doğum günü sürprizi yapıldı.
Savaş, partisinin İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen halı saha maçında bu yıl ilk kez oy kullanan gençlerle birlikte top koşturdu.
Maç devam ederken sahanın ışıklarını kapattıran dışarıdaki gençler, meşalelerle ve pastayla saha kenarına gelip Savaş'ın doğum gününü kutladı.
Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirten Savaş, "Doğum günüm dolayısıyla Gençlik Kollarımız güzel bir etkinlik düzenlemiş. Maç yaptığımız kardeşlerimiz ilk defa 31 Mart'ta oy kullanacak. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.
Saha kenarında kendisini destekleyip tezahüratlarda bulunan Aydınspor 1923
taraftarına da teşekkür eden Savaş, "İlimizin çok önemli değeri olan Aydınsporumuz da burada. Geçmişte çok güzel başarılar elde etmiş Aydınsporumuz'un kulüp yöneticileri ve taraftarımız da burada. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah her şey güzel olacak Aydın'da. Seçim çalışmalarımız da çok iyi gidiyor. Gündüz de akşam da sahalardayız." diye konuştu.
Aydın'ın güzel bir stadı hak ettiğini vurgulayan Savaş, kendisinden bazı istekleri olan taraflara da bunları yapacağına dair söz verdi.