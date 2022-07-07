AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika
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AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI

07.07.2022 11:15

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizmcileri sevindirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması turizmcileri sevindirdi. Bayram tatili için doluluk oranları, yapılan rezervasyonlarla şimdiden yüzde 90'a ulaştı. Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Tacettin Özden, bayram için otellerde yüzde 100 oranında bir doluluk yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında turizmde geçirilen zor günlerin ardından bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması turizmcileri sevindirdi. 2019 yılında 1 milyon 600 bin turist ağırlayan Aydın, son 2 yılın ardından bu yıl da 2019 yılı rakamlarına ulaşmayı hedefliyor. Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde ise otellerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, tatilin turizmi canlılık getireceğini dile getirerek, "Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkarılması tabi ki bizim açımızdan iyi oldu. Bu sayede rezervasyon oranları arttı. Yerli misafirlerin tatil süreleri uzadı. Dolayısıyla turizm sektörü açısından olumlu bir gelişme oldu. Otellerimizin doluluk oranları da yükseldi. Kuşadası ve Didim'de rezervasyon oranları yüzde 85-90'a ulaştı. Yurt dışı talepleri zaten iyiydi, yurt içi taleplerinde de uzatılan bayram tatili ile birlikte bir artış var. Bayram tatilinde bölgemizdeki otellerin tamamının dolacağını düşünüyoruz. Geçen yılın üzerinde bir iş yapıyoruz. İnşallah 2019 yılındaki yakaladığımız turizm canlılığını yakalayacağız. Ukraynalı turistlerden buraya tatile gelen yok ama Rus turistler bölgemizi tercih etmeye devam ediyor. Aslında talep çok ama uçuş yasağından dolayı gelemiyorlar. Uçuşlar artarsa Ruslar daha çok gelecek" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYDIN'DA BAYRAM ÖNCESİ REZERVASYON DOLULUK ORANI YÜZDE 90'A ULAŞTI - Son Dakika

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