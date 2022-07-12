Öte yandan Didim ilçesi ile Muğla 'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinden dönüşe geçen ve Söke kara yolunu tercih edenler ise Söke'de uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Aydın'da bayramın son gününde dönüş hareketliliği - Son Dakika

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