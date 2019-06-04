Aydın'da bayramlaşma

Aydın
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.
Aydın Valiliğince Devlet Su İşleri
(DSİ) sosyal tesislerinde düzenlenen törende, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ve daire amirleri bir araya geldi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, herkesin bayramını kutlayıp, Ramazan Bayramı'nın huzur ve barış getirmesini diledi.
İl genelinde bayram süreci boyunca bir olumsuzluğun yaşanmaması için her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Köşger, sürücüleri de trafik kurallarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.
Köşger, programın ardından huzurevi sakinlerini, Aydın Devlet Hastanesi
'nde tedavi gören hastaları, 1995 yılında Bingöl
'de şehit düşen Jandarma
Asteğmen Hüseyin Uzunova'nın ailesini ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Öte yandan Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti Efeler
İlçe Başkanlığı tarafından bir kafede bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Aydın milletvekilleri Bekir Kuvvet Erim
, Metin Yavuz
, Rıza Posacı
ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen
, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı, İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde partililerle bir araya geldi.
Özmen, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinde olmaktan gurur duyduğunu ve herkesin bayramını kutladığını söyledi.