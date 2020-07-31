Aydın'da bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

Aydın'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

DSİ Misafirhanesi'nde gerçekletirilen programa katılan Vali Hüseyin Aksoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramlaşmayı yapıp yapmama konusunda tereddütlerinin olduğunu ancak pandemi kuralları çerçevesinde bu organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Bayramlarda küslüklerin ortadan kalkması gerektiğinin altını çizen Aksoy, şöyle konuştu:

"Onun için bayramlarımız, geleceğe daha güçlü ve birlikte bakmak adına önemli bir gündür. Bayramlarda büyüklerimizi unutmamak önemli. Tabi ki büyüklerimizin pandemi sürecindeki hassasiyetlerini unutmadan sosyal mesafe kurallarına uyarak, ya telefonla ya da belirli bir mesafe çerçevesinde bayramlaşmaları yapmamız büyük önem taşıyor."

Aydın'ın Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çeken Aksoy, kenti hep birlikte daha iyi bir noktaya taşımak için gayret içerisinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vekili Evrim Karakoz, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Baro Başkan Gökhan Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile kurum müdürleri katıldı.