Aydın'da bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da bayramlaşma töreni yapıldı

02.05.2022 12:43
Aydın'da bayramlaşma töreni yapıldı

Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Aydın'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Devlet Su İşleri Misafirhanesi'nde gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bayramların birlikteliğin ve dostluğun pekiştiği önemli günler olduğunu söyledi.

Bu günleri en iyi şekilde değerlendirmenin herkesin görevi olduğunu aktaran Aksoy, "Kimsesizlere ulaşmak, yaşlıları ziyaret etmek, yetim çocuklara ulaşmak özellikle bayramlarda hassasiyet taşıyacağımız hususlar. Aydın ili olarak güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Katılımınız için her birinize teşekkür ederim. Ailenizle birlikte sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyorum." dedi.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Metin Yavuz, İYİ Parti Aydın Milletvekili Adnan Sezgin, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, askeri erkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Devlet Su İşleri, Ramazan Bayramı, Hüseyin Aksoy, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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