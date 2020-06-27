Aydın'da bebek ölüm hızı düştü - Son Dakika

Aydın'da bebek ölüm hızı düştü

Aydın genelinde bebek ölüm hızında düşüş yaşanmaya başladı.

Aydın genelinde bebek ölüm hızında düşüş yaşanmaya başladı. Aydın'da 2018 yılında yüzde 8,3 olan bebek ölüm hızı, 2019 yılında yüzde 7,5'a düştü. Bu değerler ile Aydın, 2018 yılında 47. sırada yer alırken 2019 yılında ise bebek ölüm hızının en yüksek olduğu 51. il oldu. Türkiye genelinde ise bebek ölüm hızı binde 9,1 oldu.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, 2019 yılında Aydın'da ölenlerin sayısı 8 bin 297 kişi oldu. Ölen kişilerin 4 bin 536 kişi ile yüzde 54,7'si erkek ve 3 bin 761 kişi ile yüzde 45,3'ü ise kadın oldu.


Kaba ölüm hızı binde 7,5


Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı Aydın'da 2019 yılında binde 7,5 oldu. Türkiye genelinde ise, kaba ölüm hızı binde 5,3 oldu. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek binde 9,9 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,3 ile Sinop, binde 8,9 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,7 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van izledi. Aydın ise kaba ölüm hızının en yüksek olduğu 15. il oldu. - AYDIN

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'da bebek ölüm hızı düştü - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:49:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da bebek ölüm hızı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]