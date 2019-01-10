Aydın'da Belediyede İşten Çıkarılan 4 Şoför İçin İşe İade Kararı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışırken, DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesi ile işten çıkartıldıklarını öne sürüp, o günden bu yana da oturma eylemi yapan 9 işçiden 4'ü için mahkemeden işe iadelerine ve 4 aylık maaşı kadar tazminat ödenmesine...

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışırken, DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesi ile işten çıkartıldıklarını öne sürüp, o günden bu yana da oturma eylemi yapan 9 işçiden 4'ü için mahkemeden işe iadelerine ve 4 aylık maaşı kadar tazminat ödenmesine karar verildi. İşçiler, kararın diğer 5 arkadaşları için de emsal oluşturmasını beklediklerini söyledi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. bünyesinde otobüs şoförü olarak çalışan 1'i kadın 9 kişi, geçen 12 Temmuz'da işten çıkarıldı. İşçiler, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (Türk-İş) bağlı Türkiye Belediye İş Sendikası yerine Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sosyal-İş Sendikası'na üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia edip, İstasyon Meydanı'nda oturma eylemine başladı. İşçilerin oturma eylemi sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden o dönemde yapılan açıklamada, işçilerin sendikaya üye oldukları için değil kurallara uymadıkları için işten çıkarıldığı bildirildi.



İşçiler, bir yandan da Aydın 1. ve 2. İş Mahkemesi'ne 1 Eylül 2018 tarihinde işe iade davası açtı. Aydın 1. İş Mahkemesi, geçen 8 Ocak'ta görülen duruşmada, işçilerden Şeref Şahin'in işe iadesine ve kendisine 4 aylık maaşı kadar tazminat ödenmesine karar verdi. Aynı mahkeme, bugün görülen duruşmada da işçilerden Okan Aslan, Ümit Gündar, Metin Ayen hakkında aynı yönde karar verdi. Karar, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. İşçiler, Aydın 1. İş Mahkemesi'nin verdiği bu kararın Aydın 2. İş Mahkemesi'nde davaları süren diğer 5 arkadaşları içinde emsal teşkil etmesini beklediklerini söyledi.



- Aydın

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