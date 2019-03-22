Son Dakika Haberleri: Aydın'da Berberlere Mesleğin İncelikleri Anlatıldı

Aydın'da Berberlere Mesleğin İncelikleri Anlatıldı

2 saat önce

Aydın'da düzenlenen programla berberlere uygulamalı eğitim verildi.

Aydın'da Berberlere Mesleğin İncelikleri Anlatıldı, System.String[]
Aydın'da düzenlenen programla berberlere uygulamalı eğitim verildi. Oldukça renkli geçen programda berber ve kuaförler hem eğitim aldı hem de hünerlerini sergiledi.

Aydın Turistik Park'ta Berberler Odası tarafından gerçekleştirilen etkinlikte; Aydın'da faaliyet gösteren berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Federasyonu Türk Milli Takımı Eğitmenlerinden Murat Dağlı ile bir araya geldi. Programda Murat Dağlı, saç kesimi ve stilistliğin inceliklerini anlatıp, meslektaşları ile hünerlerini uygulamalı olarak sergiledi.

Etkinliğe katılan Aydın Esnaf Odaları Birliği ve Berberler Odası Başkanı Selahattin Çetindoğan, her meslekte olduğu gibi berberlikte de her geçen yeni uygulama ve stillerin ortaya çıktığını belirterek "Meslektaşlarımızın bu gelişmelere ayak uydurması için eğitim programı düzenledik" diyerek programa katılıp mesleğin inceliklerini anlatan eğitmen Murat Dağlı'ya teşekkür etti.

Program sonunda eğitime katılan berberlere sertifika verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

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