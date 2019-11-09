Son Dakika Haberleri: Aydın'da besi çiftliğine uyuşturucu operasyonu
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Aydın'da besi çiftliğine uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Aydın'da besi çiftliğine uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen uyuşturucu operasyonunda hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üzümlü Mahallesinde H.T'nin besi çiftliğine operasyon yaptı.

Operasyonda H.T gözaltına alındı. Narkotik köpeği Mişa'nın da yer aldığı aramada 110 gram esrar ile 1 tabanca ele geçirildi.

Hakkında farklı suçlardan da 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Germencik, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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