Aydın'da Besiciliğin Geliştirilmesi İçin Eğitimler Devam Ediyor

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Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Yoğun Sis Nedeniyle Tüm Şehir Hatları Vapur Seferleri ve İDO'nun Bazı Seferleri İptal Edildi