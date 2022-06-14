Aydın'da Beşiktaşlılar Derneği, hasta çocuklara bayramlık sürprizi yaptı

Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi Onkoloji Servisinde tedavi gören çocukları hediyelerle ziyaret etti.

Aydın Beşiktaşlar Derneği Kadın Kolları Başkanlığınca 1 Haziran'da düzenlenen kermesten elde edilen gelirle bayramlık elbise, çanta, pijama, terlik ve temizlik malzemelerini içeren hediye paketleri hazırlandı.

Dernek Başkanı Taşkın Cerit ve Kadın Kolları Başkanı Beyhan İpek, üniversite hastanesinin Onkoloji Servisinde tedavi gören 12 çocuğu ziyaret ederek hediyeleri takdim etti.

Gazetecilere açıklama yapan Cerit, sosyal projelere önem verdiklerini ifade ederek, daha önce de benzer projeler yaptıklarını söyledi.

Çocukların ihtiyaçlarının sürekli olduğunu aktaran Cerit, "Çocuklarımızın çağrısına sessiz kalmak istemiyoruz, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Burada sürekli bir ihtiyaç var. Sivil toplum kuruluşlarına da bir çağrı yapmak istiyorum. Duyarlılık gösterip buraya destek olmalarını istiyoruz." dedi.

Kadın Kolları Başkanı Beyhan İpek de çocukları gülümsetmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İnşallah sağlıklarına kavuştuklarını da görürüz. Birlikte daha güçlü olacağız, buna inanıyoruz. Bir çocuğu mutlu etmek çok güzel bir şey. Hasta bir çocuğu mutlu etmek ise çok daha güzel bir şey." diye konuştu.