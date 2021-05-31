Beton direğe çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Halil Boztaş idaresindeki 09 ACZ 13 plakalı kamyonet, Aydın- İzmir kara yolu Gerenkova Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan beton direğe çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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