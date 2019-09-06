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Aydın'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü

33 dakika önce

Aydın'da beton mikserinin çarptığı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Aydın'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü, System.String[]

Aydın'da beton mikserinin çarptığı 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İ.A. (51) yönetimindeki 09 HT 239 plakalı beton mikseri, Aydın- Muğla kara yolu Adnan Menderes Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şahinde Akbay'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akbay'ın cesedi incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayı haber alan kadının yakınları gözyaşı döktü.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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