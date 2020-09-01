Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Güzel ağır yaralandı.

Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muzaffer Güzel ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Kanal Yolu ile 1866 Sokak kesişiminde meydana geldi. Kırsal Bozyurt Mahallesi yönüne giden Muzaffer Güzel'in kullandığı 09 RL 935 plakalı motosiklet, ana yola çıkan Kemalletin Türel yönetimindeki 09 NY 604 plakalı beton mikseriyle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Muzaffer Güzel yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muzaffer Güzel, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel'in hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 22:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar Barcelona, takımdan ayrılmayı planlayan Lionel Messi ile görüşecek ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok! Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı 8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:25
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü Eski eşine dehşeti yaşatan koca, ev hapsinde öldürüldü         
14:33
Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti Evinde uyuyan kadın, fil saldırısında hayatını kaybetti         
14:13
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı         
13:28
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu Kaza mı cinayet mi? Kayıp iş adamının cansız bedeni dere yatağında bulundu         
12:31
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı Darbecilerin kurşun yağdırdığı yeni görüntüler 4 yıl sonra ortaya çıktı         
11:27
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada Parasını alamayan eski çalışan ortalığı birbirine kattı! Pala ve sopaların havada uçuştuğu kavga kamerada         
10:48
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
"Çay koy geliyoruz" dediler! Proseför, eşini karşısında görünce dolandırıldığını anladı         
09:45
Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada Korona neden bitmiyor? Uyarıya rağmen maskesini kapatmayan kasiyerin umursamaz tavırları kamerada         
09:30
Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun         
08:45
Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 04:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei