Aydın'da bıçakla yaralanan genç öldü, kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da bıçakla yaralanan genç öldü, kız arkadaşı gözaltına alındı

19.11.2022 10:46
Aydın'da bıçakla yaralanan genç öldü, kız arkadaşı gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bıçakla yaralanan genç hayatını kaybetti.

Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir rezidanstan 112 Acil Çağrı Merkezini arayan G.Ü.Y. (21), birlikte yaşadığı arkadaşı Oğuzhan Çavuş'un (23) bıçakla yaralandığını ihbar etti.

Kalbinden bıçaklandığı belirlenen Çavuş, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan G.Ü.Y'nin ilk ifadesinde Çavuş ile tartıştıkları sırada eline mutfak bıçağını aldığını ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Aydın'da bıçakla yaralanan genç öldü, kız arkadaşı gözaltına alındı - Son Dakika

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