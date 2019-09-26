Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesinde Eray Karabulut ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Karabulut, çevredekilerin yardımıyla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karabulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.