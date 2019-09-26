Son Dakika Haberleri: Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

22 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğancılar Mahallesinde Eray Karabulut ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan Karabulut, çevredekilerin yardımıyla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.

Karabulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuk doğuran trans bireyin baba olma talebi reddedildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Neşet Ertaş türküsü söyledi Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi Erdoğan'dan F-35 çıkışı: Halkım soruyor. Ödeme yaptınız, ne oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 09:24:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]