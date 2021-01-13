Bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir

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