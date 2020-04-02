Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
6 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesindeki pazar yerinde simitçiler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesindeki pazar yerinde simitçiler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Park Mahallesindeki Semt Pazarında simitçilik yapan B.Ç (35), F.T (28) ve O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada F.T. ve O.Ö. bıçakla yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:36 Kaynak: AA
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