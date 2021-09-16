Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde E.A (22) ile Y.C. (28), arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.C, E.A'yı sırtından bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.C'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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