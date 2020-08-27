Aydın'da "Bilgi Okuryazarlığı Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Aydın'da farklı illerden kütüphane görevlilerinin katılımıyla Bilgi Okuryazarlığı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Gençlik Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, Bakanlığın çeşitli illerde kütüphanecilik eğitimleri vermek üzere kütüphaneciliğin yeni vizyonunu ortaya koyan bir proje çalıştayı başlattığını, buradaki toplantının da bu çerçevede yapıldığını söyledi.

Kütüphaneciliğin dünyada gelişim gösteren yeni vizyonunun bu çalışmalara güzel bir alt yapı oluşturduğunu aktaran Tuncer, "Burada asıl amaç kütüphaneciliğin değişen vizyonunda kütüphanecilerin bu değişim sürecine nasıl uyum sağlayacağı ve topluma nasıl hizmet verileceği noktasında yeni yönetsel modelleri anlatmak açıklamak oldu." dedi.

Aydın'da yakın zamanda yeni bir kütüphanenin inşasına başlamayı planladıklarını aktaran Tuncer, konu hakkında görüşmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir de katıldı.