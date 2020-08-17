Aydın'da bilim dünyasını heyecanlandıran keşif - Son Dakika

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Alinda Antik Kenti yakınlarında yeni bir oda mezar keşfi yapıldı. Nekropol alanı dışında keşfedilen mezar, bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk oda mezar olma özelliğiyle de bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve il genelinde 23 antik kent ve örenyerleri bulunan Aydın'da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandırırken bölgede içerisinde yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle de büyük önem taşıyor.

Aydın Müze Müdürlüğü tarafından yapılan kurtarma kazıları sonrasında bölgenin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlatılırken, keşif yerini ziyaret eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, keşfin Aydın için çok önemli ve sevindiren bir gelişme olduğunu belirtti.

"Gerekli çalışmalarımız başladı"

Oda mezarın nekropol alanının dışında kalan bir bölgede tespit edildiğini ifade eden Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer; "Karya Medeniyeti'nin izlerinin bulunduğu Alinda bölgemizde şu an için kazı çalışmaları yapılmıyor. Burada uzman ekiplerimiz ile birlikte yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bu araştırmalar çerçevesinde sit alanımızın dışında bir oda mezar keşfi yapıldı. Burası normalde nekropol alanı değil. İlk defa bu bölgede bir mezar keşfi yaptık, normalde beklediğimiz bir şey değildi ve bizi de heyecanlandırdı. Bu kapsamda bölgede bir kurtarma çalışması ve bölgenin acilen kazı noktasına dönüştürülmesi için çalışmalara başladık. Söz konusu alanda daha önce mezar tespiti olmaması bizlere Alinda Antik Kenti nekropolünün çok farklı alanlara da yayıldığını göstermektedir. Bu yazıtlı mezar, en kısa zamanda bilim dünyasına kazandırılacaktır" dedi.

"Bizim için çok önemli bir mezar"

Yapılan temizleme çalışmaları sonrasında mezarın MÖ 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilirken, MS 2. yüzyıla kadar kullanıldığının tespit edildiğini ifade eden Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez ise; "Burada arkeolojik yüzey araştırmalarına başladığımızda bu bölgedeki parsellerde neler bulabiliriz, hangi yapılar var, onları tespit etmeye çalıştık ve bu mezarı keşfettik. Mezarın içerisine girdiğimizde bir yazıt bulduk ve yeni bir keşif olduğunu anladık. Burası bizim için çok önemli bir mezar, çünkü Alinde Antik Kenti'nde ilk defa yazıtlı bir mezar keşfettik. İlk defa bir oda mezarın içerisinde yazıt var ve mezarın Thyion oğlu Kresidemos adına yapıldığı öğrendik. Aydın Müzesi tarafından yapılan temizlik çalışmalarında antik çağdan günümüze kadar bu mezarın defineciler tarafından soyulmuş olduğunu tespit ettik. Yaptığımız çalışmalarda mezar içerisinde 1 adet kandil, 2 adet Roma dönemine ait bronz sikke ve çok sayıda seramik parçası bulduk. Böyle yeni ve önemli bir mezar bulmamız açısından sevinçliyiz" dedi. - AYDIN