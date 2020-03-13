Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi - Son Dakika
Son Dakika Yerel Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi - Son Dakika

Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

6 saat önce

Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Aydın'da binlerce üniversite öğrencisi memleketlerine gidebilmek için otobüs seyahat firmaları önünde bilet kuyruğu oluşturdu.

Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

AYDIN - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğini açıklamasının ardından Aydın'da binlerce üniversite öğrencisi memleketlerine gidebilmek için otobüs seyahat firmaları önünde bilet kuyruğu oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle memleketine gidebilmek için bilet bulabilen öğrenciler kendilerini şanslı hissederken bilet gişesine ulaşabilmek için saatlerdir sıra bekleyen öğrencilere bilet telaşı sardı.

16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara ve seyahat firmalarının şehir merkezindeki ofislerine akın etti. Aşırı yoğunluk nedeniyle internetten bilet alımı ve rezervasyonu yaptıramayan öğrenciler bilet bulabilmek için saatlerdir kuyrukta bekliyor. Gerek Aydın Otogarı gerekse şehir merkezlerindeki bilet satış yerleri tıklım tıklım dolarken, bazı öğrenciler ise bilet bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da onlarca metre olan bilet kuyrukları devam ediyor.

Aydın'da binlerce öğrenci bilet kuyruğuna girdi

İbrahim Kalın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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