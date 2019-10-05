Son Dakika Haberleri: Aydın'da bir anda bastıran sağnak yağış hayatı felç etti
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Aydın'da bir anda bastıran sağnak yağış hayatı felç etti

1 saat önce

Aydın'da gece yarısı aniden bastıran sağnak yağış hayatı felç etti.

Aydın'da bir anda bastıran sağnak yağış hayatı felç etti, System.String[]

Aydın'da gece yarısı aniden bastıran sağnak yağış hayatı felç etti. Şehir merkezinde yollar dereye döndü. Bazı araçlar yağmur suları ile biriken geçitlerde mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu yağmurdan dolayı oluşan sıkıntılar kısa sürede giderildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aydın ve çevresi için yaptığı fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Gece 02: 00 sıralarında fırtına yerini yağmura bıraktı. Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle kısa sürede Aydın'da cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehrin bir çok bölgesinde su birikintileri oluşurken bazı alt geçitler ise ulaşıma kapandı. Aydın Devlet Hastanesi trenyolu alt geçidinde suların aniden yükselmesi sonucu seyir halindeki bir otomobil bir anda sular altında kaldı.


Şehirdeki pek çok cadde ve sokağı dereye döndüren yağış yaklaşık yarım saat sürdü. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:17 Kaynak: İHA
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