Yemek için gittikleri restoran mezarları oldu! Aydın'da 7 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında - Son Dakika
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Yemek için gittikleri restoran mezarları oldu! Aydın'da 7 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında

31.12.2022 09:56
Yemek için gittikleri restoran mezarları oldu! Aydın'da 7 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 10 kişi gözaltında

Aydın'da bir dönercide tüp değişimi sırasında yaşanan kaçak nedeniyle meydana gelen patlamada 7 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayla bağlantısı olduğu düşünülen 10 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir döner restoranında dün, tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

10 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olay sonrasındaki ilk açıklamasında, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir." dedi. Sonrasında patlamaya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçedeki bir restoranda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin isimleri kamuoyuyla paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin isimleri, Neslihan Karaboğa (38), Lale Nur Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (10), Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) ve Fatma Danaş (45) olarak açıklandı.

"TÜPTEN BİR KOKU GELDİ"

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise Nazilli Devlet Hastanesinde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Patlama sonucu çevredeki diğer iş yerlerinde hasar olmadığını dile getiren Aksoy şöyle konuştu: "Çalışanın ilk beyanı var; tüpten bir koku geldiği, tüple ilgili bir yetkili kişinin değişim yaptığı sırada bir kokunun çıktığı, bazı insanları dışarı kendisinin çıkardığı, kısa bir süre sonra da patlamanın olduğu yönünde. Tabii olay yeri inceleme ve itfaiye bütün boyutlarıyla konuyu inceleyecek."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayın restoranda tüp değişimi sırasında yaşandığı bildirildi. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulan açıklamada, "3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olayla ilgili sorumlu olduğu düşünülen kişiler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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