Aydın'da bir evde çıkan yangında zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'da bir evde çıkan yangında zihinsel engelli kadın hayatını kaybetti
10.03.2021 10:49
Aydın'da bir evde çıkan yangında zihinsel engelli kadın öldü, annesi ağır yaralandı.
Aydın'da bir evde çıkan yangında zihinsel engelli kadın öldü, annesi ağır yaralandı.
Balıkköy Mahallesi'nde müstakil kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların haber vermesiyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evdeki zihinsel engelli Meşküre Günay (52) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan anne Hayriye Günay (83) ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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