Aydın'da bir evde kumar oynayan 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi - Son Dakika

Aydın'da bir eve yapılan operasyonda kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ilıcabaşı Mahallesinde ihbar üzerine bir eve operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada 1 av tüfeği, 1 tabanca ve kumar oynamakta kullanılan materyaller ele geçirildi.

Kumar oynayan ve salgın tedbirlerine ihlal eden 3 kişiye 6 bin 678 lira idari para cezası kesildi.