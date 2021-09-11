Aydın'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu ve tablet çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.A olduğunu belirledi.
Polis tarafından yakalanan şüphelinin hırsızlık suçundan 77 kaydının olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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