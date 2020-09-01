Aydın'da bir genç balık tutmak isterken düştüğü gölette kayboldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde balık tutmak isterken gölete düşen genç, suda kayboldu.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde balık tutmak isterken gölete düşen genç, suda kayboldu. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden iki arkadaşıyla balık tutmak için Yukarı Kayacık Mahallesi'ndeki Erengediği Göleti'ne giden Birkan Çınarlıdere (23), balık tutmaya çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu gölete düştü. Arkadaşları, Çınarlıdere'nin gözden kaybolması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gölet kıyısında arama çalışması başlatılırken su altı ekipleri de destek için bölgeye yönlendirildi.

Çınarlıdere, Kuyucak, Aydın, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 23:41 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Aydın'da bir genç balık tutmak isterken düştüğü gölette kayboldu - Son Dakika

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