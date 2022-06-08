Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

08.06.2022 10:42
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şahıs da tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 9 şahıs da tutuklandı.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 30 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında 77 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 86 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahsa da suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. 1 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 9 şahıs da tutuklandı. Bu zaman diliminde 193,04 gram kubar esrar, 258,39 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza, 104 adet ectasy, 19 gram eroin, 110,70 gram kokain ve 1 kök kenevir bitkisi ve 0,79 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı
Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı

YORUMLAR
500
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
09:55 Duştaki kadını dikizleyen ve banyo camını zorlayan sapık yakalanınca yalvardı: Vallahi aklım başımda değil, abi ne olur polise verme
09:42 İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!
09:24 İstanbul'da kan donduran olay! 8.sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu
09:21 Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması: Acun abiyle görüştüm ama İngiltere 2.Ligi'nin temposunu kaldıramayacağımı söyledim
09:05 Dizisi final yapan Cansu Dere'den tatilde bikinili pozlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 10:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da bir hafta içerisinde 9 şahıs uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement