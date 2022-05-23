Aydın'da bir haftada 59 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
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Aydın'da bir haftada 59 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

23.05.2022 14:35
Aydın'da bir haftada 59 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde son bir haftada 59 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 16 Mayıs 2022-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 55 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde yapılan çalışmalar çerçevesinde 179,47 gram kubar esrar, 350,44 gram metamfetamin, bin 906 adet sentetik ecza, 0,88 gram eroin, 1028 gram skunk ve 86 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Mayıs, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da bir haftada 59 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da bir haftada 59 şüpheliye uyuşturucudan işlem yapıldı - Son Dakika
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